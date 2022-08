IL VIDEO. CASERTA. Voragini nelle strade, asfalto che si sbriciola e da ieri è tornata anche la mitica transenna del sottopasso. Quando si dice… piove sul bagnato

GUARDA IL VIDEO IN CALCE ALL’ARTICOLO Siamo alle solite: lavori fatti con i piedi. Solo poche settimane fa l’intervento degli operai del Comune.

CASERTA Pensavamo di essercene liberati. E, invece, no. Per la gioia dei casertani che sono in città, è tornata la transenna del sottopasso di via Vittorio Veneto. Il problema, ovviamente, è sempre lo stesso: la grata di scolo che si trova all’altezza dell’uscita del sottopasso è uscita dalla propria sede, ma non è tutto. Perché sotto la grata e attorno alla grata si nota non solo una voragine, ma anche tutto l’asfalto sbriciolato, forse, dalle pioggie degli ultimi giorni.

Insomma, siamo alle solite: lavori fatti con i piedi. Non solo abbiamo dovuto aspettare sei mesi che qualcuno, al Comune, si accorgesse del reale pericolo che un ostacolo del genere rappresenta per automobilisti e motociclisti, ma ci ritroviamo, oggi, punto e daccapo.

E’ tutto ridicolo. In questa città dove una pioggia abbondante trasforma le strade in fiumi in piena, dove le caditoie poste lungo i margini dei marciapiedi sono completamente chiuse dalla sporcizia e dal fango, solo i cittadini, solo i residenti hanno occhi per guardare, mentre chi siede nelle stanze del potere, chi amministra il capoluogo non vede nulla, non sa nulla e non muove un dito. Quindi oggi ci ritroviamo con le strade piene di buche, l’asfalto che si sbriciola e non poteva certo mancare la transenna del sottopasso. Bentornata.

