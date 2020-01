IL VIDEO. Cinzia Santulli, uccisa nel suo appartamento ad AVERSA. “Chi l’ha visto?” torna sul caso

AVERSA – Ieri sera la trasmissione di Raitre “Chi l’ha visto?” si è occupata del delitto di Cinzia Santulli, avvenuto nel 1990. La giovane fu trovata dalla madre in una pozza di sangue nella camera da letto dell’abitazione dove viveva, da sola, ad Aversa. Nessun segno di scasso, nessuna traccia di colluttazione o violenza: Cinzia, evidentemente conosceva il suo assassino e gli aveva aperto la porta. L’uomo accusato di averla uccisa è stato assolto in sede penale ma condannato in sede civile. La famiglia aveva chiesto 1 lira di risarcimento.

Qui sotto pubblichiamo un video con il servizio andato in onda ieri sera.