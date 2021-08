IL VIDEO DELLE FIAMME. Gravissimo incidente, due auto coinvolte. Vigili del Fuoco lavorano incessantemente

TRENTOLA DUCENTA – Acquisiamo il video (a cura di Raffaele Ed Elisabetta Traettino) dal gruppo “ Acquisiamo il video (a cura di Raffaele Ed Elisabetta Traettino) dal gruppo “ Terra Nostrum Trentola Ducenta “:

GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA STRADA PROVINCIALE TRENTOLA-ISCHITELLA POCO FA ORE 14:30 DI MERCOLEDÌ 18 AGOSTO 2021 NEI PRESSI DELLA NUOVA ROTONDA

Sul posto stanno operando Vigili del Fuoco e due ambulanze.

Dalle prime ricostruzioni pare che due auto per cause da chiarire, abbiano impattato in modo violento andando a fuoco. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e personale sanitario per la gravità della situazione. Al momento la circolazione è stata interrotta. Seguiranno aggiornamenti.