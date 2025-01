IL VIDEO DRAMMATICO. I terribili minuti successivi ai gravissimi incidenti stradali a catena in zona Caserta Nord dell’A1. Le voci terrorizzate degli automobilisti e …

E’ stato pubblicato sul profilo Tik Tok di Francesco Borrelli, deputato dei Verdi. Girato dal giornalista Pino Grazioli autore di un documento cronisticamente notevole, testimone oculare dei fatti a cui ha partecipato in prima persona cercando di apporre un triangolo per evitare che altre auto in corsa travolgessero quelle ferme per l’incidente al centro della carreggiata. Ricordiamo che ancora stamattina versano in condizioni molto gravi la moglie di un noto avvocato di Santa Maria Capua Vetere, anche lui ferito, la figlia di 9 anni della coppia, un ragazzo di 14 anni e un’altra donna di cui per la prima volta vi diamo notizia

CASERTA– Il giornalista Pino Grazioli è stato testimone della notte da incubo, vissuta nel tratto autostradale prospiciente al casello di Caserta Nord con un terribile incidente innescato da un autobus ma che poi ha avuto dei pericolosissimi strascichi con decine decine di auto coinvolte e con persone letteralmente terrorizzate che, scese dai veicoli, hanno cercato di mettersi in salvo nella scarpata visto che non essendoci segnali e soprattutto insistendo su quella zona una nebbia fittissima procedevano ad alta velocità rischiando di determinare ulteriori tamponamenti.

Pino Grazioli, che ultimamente collabora con il parlamentare dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ormai noto per le sue video denunce, si è fermato e come potete constatare dal video, ha cercato di creare un minimo di condizione per rendere visibile alle auto in corsa la presenza di altri veicoli fermi e resi inservibili per l’uso dai tamponamenti subiti.

Si tratta di un documento giornalisticamente notevole che offriamo all’attenzione dei nostri lettori