IL VIDEO E IL RESOCONTO UFFICIALE. Auto in fiamme alla piscina Poseidon. Rischio piromane: nella notte altre 3 macchine incendiate

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Arrivano altre immagini dal parcheggio della piscina Poseidon di Santa Maria Capua Vetere, situata nel rione Sant’Andrea, dove tre auto sono state date alle fiamme. Si tratta del secondo rogo di vetture in poche ore (CLICCA QUI PER LE FOTO E IL NOSTRO RESOCONTO).

Infatti, nella notte, altre tre macchine erano state date alle fiamme in una zona condominiale situata lì vicino nei pressi di Vico III Merano.

È chiaro che al momento è difficile fare ipotesi concrete su cosa sia successo, ma la pista del piromane sembra quella più accreditata, visto che si è trattato di un doppio atto incendiario della stessa zona, a poche ore di distanza.

Qui sotto la nota ufficiale dei vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 15:00, una squadra dei Vigili del Fuoco, proveniente dal Comando provinciale di Caserta, è intervenuta in via Murata nel comune di Santa Maria Capua Vetere, allertata per un incendio che, dopo essere partito da un’autovettura, aveva interessato altre due autovetture all’interno del parcheggio della piscina Poseidon.

Immediatamente giunti sul posto, insieme ad un’autobotte, i Vigili del Fuoco subito si sono adoperati prima controllando l’incendio per poi spegnerlo, facendo si che lo stesso non si propagasse agli altri veicoli presenti nel parcheggio.