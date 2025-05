TUTTE LE FOTO. ASSURDO. In 12 ore incendiate 6 auto tutte vicine. Ora in fiamme una Citroen, una Panda e una 500 davanti alla piscina Poseidon

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una notte di paura e un pomeriggio che ha aggravato ulteriormente la situazione. A Santa Maria Capua Vetere sei auto sono andate a fuoco nell’arco di appena 12 ore nella stessa zona, facendo crescere la preoccupazione tra i residenti.

Tutto è cominciato nella notte, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta è intervenuta in via Terzo Merano, all’interno di un condominio, per domare un violento incendio che ha coinvolto tre automobili: una Mazda, un Fiat Doblò e una Lancia Delta.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse per via dell’intensità del rogo, ma grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, supportati da un’autobotte, le fiamme sono state circoscritte prima che potessero propagarsi ulteriormente. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma i danni materiali sono ingenti.



Ma come se non bastasse, nel primo pomeriggio di oggi, altre tre vetture sono state incendiate in un parcheggio situato alle spalle del centro Poseidon, nelle immediate vicinanze del rogo notturno. Le auto coinvolte sono una Citroën, una Fiat 500 e una Panda.

Anche in questo caso, sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con un’autobotte del Comando Provinciale di Caserta, impegnati a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

A questo punto, è difficile non notare un preoccupante filo conduttore: sei auto bruciate in poche ore, tutte concentrate in un’area ristretta, e due incendi distinti ma sospettati di essere di natura dolosa.

qui sotto, tutte le foto