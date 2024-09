IL VIDEO E LE FOTO. Altra giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco per cercare Agnese e Giuseppe

Loading...

Quinto di giorno di ricerche ma ancora nessuna traccia dei dispersi nella frana di San Felice A Cancello

SAN FELICE A CANCELLO – Nella giornata odierna le operazioni di ricerca da parte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta si sono svolte continuando a cercare nella prima vasca di accumulo e nell’ ultima vasca denominata “Ex Cava Giglio”. Nella prima vasca sono sempre all’opera i mezzi movimento terra, mentre nella seconda vasca è stato effettuato un tentativo con un’ imbarcazione in metallo ed idrogetto. Purtroppo anche questo tentativo di navigare il bacino all’Interno della cava non è andato a buon fine. Pertanto nel pomeriggio il nucleo sommozzatori e Fluviale ha nuovamente calato un gommone per cercare all’interno della Ex Cava Giglio.