IL VIDEO E LE FOTO. Bimbi con disabilità, genitori in protesta davanti all’Asl di CASERTA

CASERTA (Pietro De Biasio) Una manifestazione organizzata dai genitori di bambini con disabilità per rendere concreta e visibile, per le vie della città, una protesta che stanno portando avanti da tempo. Genitori, terapisti e responsabili di cooperative e associazioni del terzo settore hanno protestato davanti alla sede centrale dell’Asl di Caserta per chiedere la continuità assistenziale che verrebbe notevolmente ridotta con la Delibera Regionale 131.

Il provvedimento già recepito dalle strutture sanitarie locali, prevede l’erogazione di trattamenti dai centri privati accreditati escludendo le cooperative ed associazioni, già attive dal 2015. Per i circa 612 bambini e ragazzi sono tredici gli enti del terzo settore, associazioni o cooperative inseriti nella short list dell’Asl di Caserta, che coprono quasi il 60% circa di tutte le ore di trattamento di capienza, e cinque centri accreditati. Nella delibera, inoltre, vi è la volontà esplicita di non indicare il trattamento Aba come uno dei trattamenti di elezione per l’autismo. La manifestazione, spiega Lucia Cestrone una mamma di Teano, è un modo di “farci sentire e sappiamo di avere l’appoggio di tanti. Noi siamo pronte ad andare fino in fondo, anche per vie legali”.