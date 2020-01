IL VIDEO E LE FOTO CASAL DI PRINCIPE. Va a fuoco il furgone di un imprenditore del luogo

CASAL DI PRINCIPE – (Christian e Lidia de Angelis) Furgone va in fiamme, indagini sulle cause. L’altra sera intorno alle 20:30 circa in via Ferrara nei pressi del Calcetto Buffaro, un furgone da lavoro di un imprenditore della zona, è stato avvolto dalle fiamme. Al momento non sono ancora chiare le cause di tale evento. Alcuni cittadini avvistato il rogo, hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco di Aversa, che sono giunti sul posto per domare le fiamme, che hanno avvolto completamente il veicolo, distruggendolo. Fortunatamente a bordo non vi era nessuno e non ci sono feriti. Sul posto anche i carabinieri per accertare le origini dell’incendio, se si sia trattato di cortocircuito o doloso.