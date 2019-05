CASERTA – Vigili del fuoco in azione a mezzanotte e mezza a Caserta. In via don Bosco è caduto e si è schiantato sul marciapiede, un pezzo di cornicione lungo due metri, staccatosi dalla palazzina dei salesiani. Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto i pompieri del Comando provinciale di Caserta in azione con l’autoscala, come si vede dal video che pubblichiamo, la polizia e la guardia di finanza. La zona è stata messa in sicurezza.