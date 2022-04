CASAGIOVE – Tragedia sfiorata poco fa in via Ponteselice a Casagiove, a confine tra Caserta e Recale. Una donna, di circa 65 anni anni, di nazionalità ucraina, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. La 65enne per cause ancora da chiarire era salita sul tetto di uno stabile. Allertati i soccorsi sul posto si sono prontamente portati i vigili del fuoco del comando provinciale con l’ausilio di un autoscala hanno messo in sicurezza la donna affidandola alle cure dei sanitari del 118.