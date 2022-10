IL VIDEO E LE FOTO. Incappucciati all’ingresso di un’abitazione. Messi in fuga dall’allarme

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) Banditi cercano di introdursi in abitazione per svaligiarla, ma ….. Qualche sera fa, presso un’abitazione privata tre delinquenti, in tuta scura, incappucciati si sono diretti presso l’ingresso di un’abitazione, probabilmente per entrare e mettere sotto ricatto la famiglia per ottenere beni e valori.Peccato per loro che l’abitazione era sorvegliata dai Guardiani Virtuali di BOR, che hanno rilevato tempestivamente la loro presenza e li hanno allontanati riuscendo a salvaguardare l’incolumit√† delle persone presenti in casa. Successivamente sono state informate le Autorit√† dell’accaduto e consegnato il video per consentire la loro identificazione.

CLIKKA E GUARDA IL VIDEO