IL VIDEO E LE FOTO. Le fiamme distruggono negozio di casalinghi. L’ombra della mano del racket?

TEVEROLA (Lidia e Christian de Angelis) – Grave incendio in città, l’ombra del racket. Stamani intorno alle 7 del mattino un forte odore acre di bruciato ha invaso le abitazioni dei cittadini di via Roma a Teverola, dove delle grosse fiamme si sono sviluppate all’interno di un noto negozio di casalinghi di via Roma, come mostrano le foto e il video che pubblichiamo. I cittadini esasperati e terrorizzati hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per intervenire. Sul posto immediatamente sono giunte quattro autopompe dei caschi rossi per domare le alte e forti fiamme che si sprigionavano dall’esercizio commerciale,mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per capire se si sia trattato di un incidente oppure di un atto intimidatorio, sentiti i titolari dell’attività. Al momento nessuna pista è esclusa anche se quella del racket, pare, la più accreditata, anche perché questo è l’ennesimo episodio che in pochi giorni si verifica nel territorio dell’agro aversano. Solo poco tempo fa sono stati incendiati un ristorante ad Aversa, un bar sulla variante ad Aversa e un parrucchiere sempre ad Aversa, troppo coincidenze per credere che siano solo incidenti e non vi sia la mano della criminalità organizzata dietro, che cerca di racimolare soldi per i propri affari loschi, sembra di essere tornati indietro nel tempo, a quando i clan per estorcere denaro ai commercianti li spaventavano con bombe ed incendi, vedremo gli inquirenti a quali conclusioni giungeranno. I cittadini sono esasperati per i continui incendi e roghi che stanno uccidendo le città.