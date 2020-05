IL VIDEO E LE FOTO. Macchia nera in mare. Stanotte i rilievi dell’Arpac

Terra dei fuochi

ECCO IL VIDEO DELLO SVERSAMENTO SELVAGGIO IN MARE AVVENUTO ALLA FOCE DEL CANALE AGNENA TRA #CASTELVOLTURNO E #MONDRAGONEQuesta situazione è in atto da lunedì 4 maggio 2020Come commenta l'autore del video, dalla puzza nauseabonda si tratterebbe di una marea di liquami di escrementi (cacca), piscia di bufale, animali da allevamento e chissà cosa. Ma ci rendiamo conto cosa combinano questi criminali stolti e dementi? Il mare usato come discarica dove sversare di tutto. Domani poi faranno i controlli? A disastro già avvenuto! I controlli vanno fatti prima allo scopo di prevenire queste devastazioni allucinanti, dopo è inutile. Ma come ci vogliamo raddrizzare? In #Terradeifuochi tutto normale! Cos'è dell'altro mondo!!!

