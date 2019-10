IL VIDEO E LE FOTO. Mai una MADDALONI così sporca. La città muore e i politici “parlano”

MADDALONI – Tra tutte le emergenze rifiuti che i vari comuni della provincia di Caserta si trovano ad affrontare, quella cui si trova davanti la città di Maddaloni, è la più grande, dopo quella del 2007, ma soprattutto la più preoccupante.

In una città che soffre di problemi legati ad una differenziata praticamente inesistente, dove le percentuali ufficialmente si attestano intorno al 31% ma probabilmente c’è da ritenere che siano anche inferiori; afflitta da problemi enormi con la ditta che ha vinto l’appalto, la Button i cui camion che raccolgono i rifiuti in città, restano fermi all’interno dell’autoparco in quanto, mancando dei compattatori dove scaricare, restano pieni e colano percolato e gli autisti ormai si rifiutano di guidarli.

Insomma una città brutta e sporca in cui le preoccupazioni per le condizioni igienico-sanitarie aumentano col passare delle ore.

Tra le reazioni di queste ultime ore, spicca quella di Angelo Campolattano consigliere comunale di minoranza il quale, non attacca l’amministrazione comunale, ma si limita ad un più ecumenico appello affinché le istituzioni “Non lascino Maddaloni e i maddalonesi da soli”.