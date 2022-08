IL VIDEO E LE FOTO MONDRAGONE. Ex falegname vive tra i rifiuti. Casa e balcone invasi da oggetti di ogni tipo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Via Marsala, alle spalle di viale Margherita, con le sue case ed i suoi balconi e dove non passa inosservato quello di proprietà di un ex falegname, riempito di spazzatura ed oggetti ingombranti. Il degrado balza subito agli occhi, nonostante il tizio cerca di convincerci del contrario. Ci troviamo di fronte ad un uomo con barba lunga ed incolta e che con quasi 40 gradi di temperatura, coraggiosamente indossa una felpa con il cappuccio muovendosi accompagnato da un piccolo bastone di plastica. Gli chiedo i motivi che lo hanno spinto a vivere in questo modo, ma le risposte sono delle più svariate e talvolta insensate quando per esempio afferma di ricevere aiuti economici dalla famiglia, ma secondo quanto appurato, il fratello ed il padre dell’uomo sarebbero deceduti. Chi ha contattato “casertace” lo ha fatto affinché le Istituzioni, gli assistenti sociali non rimangano sempre sordi di fronte a dei disagi evidenti e vi posso assicurare che non è l’unico caso sul territorio. È giusto che questa persona rimanga a vivere nella sua casa ma è altrettanto giusto che lo faccia in maniera dignitosa, ricevendo altresì cure mediche per migliorare il suo stato di salute. Recandomi questa mattina sul posto non solo ho catturato delle immagini che evidenziano quanto scritto in questo articolo, ma che dimostrano di come l’indifferenza la faccia ancora da padrone in una società in cui, è più facile interloquire con signora umilta’, che con chi conduce una vita migliore fregandosene dei problemi altrui.