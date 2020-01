IL VIDEO E LE FOTO. Terribile schianto, auto finisce contro palo e marciapiede

SAN CIPRIANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Terribile incidente automobilistico, auto si schianta contro palo e marciapiedi. L’altra sera lungo Corso Umberto I, strada che congiunge San Cipriano a Casal di Principe, una vettura di colore bianco, quella in foto, ha perso il controllo poichè pare viaggiasse a velocità sostenuta. L’auto con a bordo un giovane del posto, ha prima sbandato finendo contro gli arredi urbani, marciapiede, palo e un muretto dove si è arrestata la corsa. Sul posto i carabinieri, come si vede nel video girato da due validi cittadini L.G e E.D.L., che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, soccorso anche l’automobilista che non pare, sia in pericolo di vita. Spavento tra i presenti per la gravità dell’impatto che ha distrutto la vettura. Questa strada è spesso teatro di gravi incidenti stradali, in particolare di sera, quando alcuni giovani corrono velocemente.