IL VIDEO E LE FOTO AVERSA. Uomo semi nudo e di colore minaccia i passanti

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis)- Uomo semi nudo di colore, molesta i cittadini e minaccia i presenti. Martedì sera, in Piazza Vittorio Emanuele, un ubriaco si è spogliato a mezzo busto ed ha iniziato ad infastidire e minacciare i passanti. Ormai da tempo questo soggetto semina panico in città, ha evidenti disturbi mentali, e spesso si denuda, o di notte o di giorno, in strada, spesso con in mano oggetti pericolosi, come mazze o bastoni, e inizia ad inveire contro le persone e i veicoli, minaccia e urla, dicendo frasi sconnesse e senza senso.

In molte occasioni, è stato fermato e sottoposto a TSO, ma dopo pochi giorni viene dimesso e torna nuovamente a dettare legge per le vie cittadine, mettendo in pericolo gli avventori e i bambini, che si trovano davanti un soggetto senza controllo capace di qualunque gesto, non avendo lucidità. Piazza Vittorio Emanuele è inoltre preda di gang e gruppi di extracomunitari che la fanno da padroni, tutte le sere, soggetti spesso loschi e sotto effetto di alcool o stupefacenti, che mettono a disagio e creano panico tra i cittadini che vorrebbero godersi la frescura serale nella zona principale della città, cosa che da tempo non è più possibile fare. Intanto i cittadini chiedono più controlli prima che si verifichi un fatto più grave.