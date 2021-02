IL VIDEO ESCLUSIVO. Le immagini del blitz della Polizia al COMUNE di MONDRAGONE. Si parla di un arresto e di alcune perquisizioni

L’acquisizione di una grande quantità di documenti è una certezza che siamo in grado di dimostrare noi di CasertaCe con questi pochi secondo ripresi all’uscita del palazzo municipale. Per il resto si tratta di indiscrezioni relative ad una presunta attività illegale che avrebbe avuto come epicentro l’ufficio anagrafe

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ci potrebbe essere molto di più dietro al blitz di questa mattina effettuato dagli agenti della Polizia di Stato, all’interno degli uffici Comunali di Viale Margherita e nell’ex comando di Polizia Municipale di Piazza Umberto Primo.

Oltre a una grande quantità di atti amministrativi, probabilmente acquisiti in copia, e portati via in grande quantità così come si capisce chiaramente dal video esclusivo che noi pubblichiamo, si sarebbero anche registrate delle perquisizioni che, come ben sanno i nostri lettori più attenti, non possono non essere conseguenza dell’iscrizione nel registro degli indagati di chi la perquisizione subisce. C’è chi parla addirittura di un arresto, effettuato nottetempo, verso le 4 del mattino, di un dipendente del comune di Mondragone.

Ma se sul sequestro degli atti esiste una evidenza delle immagini che ci permette di darla per certa, lo stesso non possiamo dire per quanto riguarda possibili perquisizioni e addirittura il ventilato arresto.

Il focus dell’attività dei poliziotti che presumibilmente hanno agito su mandato della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, è stato puntato sull’ufficio anagrafe. Si parla di certificazioni facili e illegali in cambio di qualcosa, cioè di un corrispettivo. Ma a questo punto è meglio non fare ulteriori ipotesi e rimanere in attesa di qualche informazione più precisa.