IL VIDEO. FOLLIA NELLA NOTTE. Si arrampica sul palazzo dell’Università ma cade nel vuoto

REGIONALE – Tragedia sfiorata ieri sera nel napoletano. Come si vede dalle immagini del video che pubblichiamo, un ragazzo per motivi ancora da chiarire, si è arrampicato sul portone dell’Università L’Orientale di Napoli e dopo un po’ è precipitato nel vuoto. Una follia, che ripresa da numerosi smartphone, in breve tempo è divenuto virale in rete e tantissimi utenti hanno espresso la loro opinione chiedendosi il perché di quel gesto.

Pochi attimi dopo, un’ambulanza, non senza difficoltà nel traffico creato dalla folla, ha raggiunto il luogo in cui è avvenuto l’episodio. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era privo di sensi a terra quando i sanitari lo hanno caricato a bordo del veicolo per condurlo in ospedale. Una follia che poteva risultare fatale per il ragazzo, ora ricoverato nel vicino nosocomio di Napoli.