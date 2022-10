IL VIDEO. Furto in un negozio: beccati dalle telecamere

Sono entrati nel negozio e frettolosamente, forse sapevano già dove cercare, hanno portato via …



SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Banda di rom entra in un negozio cinese e porta via busta di monete. L’altro giorno un’intera famiglia di rom, giunta sul posto a bordo di una Fiat 600 di colore grigio, come si vede nei video pubblicati dalle vittime, si è recata presso un noto negozio cinese. La banda composta da donna, bambini e un uomo, sono entrati velocemente nel negozio e probabilmente sapendo dove mettere le mani, hanno preso e portato via velocemente una busta contenente moltissime monete, poi si sono dati alla fuga. La vittima ha reso pubblico l’accaduto sui social con tanto di video del furto e dei soggetti autori di ciò.

