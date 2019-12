IL VIDEO. Gli studenti del Liceo Manzoni: “Topi nelle classi, ci rifiutiamo di andare a scuola”

CASERTA – “Giovedì 12 dicembre, presso il Liceo Statale Alessandro Manzoni, sono stati rinvenuti dei topi sia all’interno che all’esterno dell’istituto. Il tutto è stato oscurato senza procedere a nessuna disinfestazione. Noi alunni siamo indignati e ci rifiutiamo di venire a scuola”.

Questo il messaggio – corredato dal video che pubblichiamo – che il nostro giornale ha ricevuto, “in serie”, da una decina di studenti del Liceo “Alessandro Manzoni” di Caserta.

Gli stessi studenti ci hanno spiegato che, in effetti, hanno rinunciato all’idea di non frequentare le lezioni perché il dirigente scolastico Adele Vairo ha loro assicurato di aver posizionato nell’istituto delle trappole per topi.