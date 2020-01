IL VIDEO. Il “broker sindaco subito” Paolo Sforza torna in azione a Milano, in Piazza Duomo attacca Amazon per le divise dei carabinieri 26 Gennaio 2020 - 18:40

Caserta (gi.ba.) – Ci ha messo un po’, si è fatto attendere, ma alla fine è ritornato sulla scena. Paolo Sforza, il broker casertano, ha dato nuovamente sfoggio, circa un’ora fa, delle sue doti da showman e l’ha fatto calandosi in uno scenario a dir poco suggestivo. L’azione dimostrativa (così come piace definirla al buon Paolo) si è svolta nell’iconica piazza del Duomo, a Milano, con la maestosa cattedrale a fare da sfondo alle sue gesta. Il broker ha curato ogni minimo dettaglio, studiando meticolosamente tutti i passaggi da attuare. Travestito da carabiniere con tanto di divisa, paletta, basco, occhiali Rayban a goccia e immancabile megafono, ha attraversato la piazza denunciando la facilità con cui un ipotetico malintenzionato, semplicemente acquistando online un’uniforme delle forze dell’ordine, potrebbe agire passando totalmente inosservato. Per avvalorare la sua tesi, ha anche sventolato le fatture dell’acquisto dei capi di vestiario, avvenuto attraverso Amazon. E’ questo il fulcro del messaggio che il broker ha inteso diffondere: mentre recandosi nei negozio fisici non è possibile acquistare uniformi ed altro materiale delle forze dell’ordine se non muniti di apposito tesserino di riconoscimento, ciò diventa un gioco da ragazzi se l’operazione viene effettuata in uno degli svariati negozi diffusi sul web. Dopo circa 10 minuti di grida al megafono, sono intervenuti i carabinieri (quelli veri, stavolta), che l’hanno fermato ed accompagnato alle autopattuglie di servizio per mettere fine alla sua azione dimostrativa. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL BROKER IN AZIONE: https://www.youtube.com/watch?v=fKa2IowQjT4