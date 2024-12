IL VIDEO. Il centrosinistra boccia la proposta di Alfonso Piscitelli che voleva dare 10 milioni per far partire realmente l’aeroporto di Grazzanise

Nel video l’intervento del consigliere regionale di FdI che si rivolge soprattutto al presidente del Consiglio, l’ugualmente casertano Gennaro Oliviero, dopo che il “deluchiano stretto” Picarone ha preannunciato il voto negativo della maggioranza. Cinque Stelle sempre più allegato al Pd per ottenere il candidato a governatore

SANTA MARIA A VICO – Il consigliere regionale Alfonso Piscitelli, in sede di discussione della legge finanziaria regionale all’interno della Commissione Bilancio, ha proposto un articolo aggiuntivo con il quale si appostavano dieci milioni di euro (per dare vera propulsione e uscire dalla semplice e stucchevole modalità delle dichiarazioni di nobili intenti che su questa vicenda ormai annosissima si ripetono anno dopo anno) su quella che dovrebbe essere l’opera magna dello sviluppo della provincia di Caserta, ossia l’aeroporto di Grazzanise, che nel progetto iniziale avrebbe dovuto diventare, in considerazione degli insuperabili problemi strutturali di Capodichino, il vero nub intercontinentale dell’Italia Meridionale con 12 milioni di passeggeri previsti ogni anno.

La proposta di Alfonso Piscitelli è stata naturalmente bocciata dalla commissione con il voto negativo di tutti i componenti della maggioranza di centrosinistra. Hanno votato a favore i consiglierei regionali dell’opposizione di centrodestra.

Astensione, invece, da parte di quella che non è più un’opposizione, ossia Cinque Stelle, che ormai regge la coda al Pd con la speranza che questo partito possa concedere all’ex presidente della Camera Raffaele Fico di candidarsi alla presidenza della Regione per il cartello di centrosinistra, al netto del governatore Vincenzo De Luca che sembra voler prendere un’altra strada.