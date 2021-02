IL VIDEO. Il datore di lavoro dei badanti casertani “arrestato mentre scappava con la parrucca in testa”

CASERTA – Si parlerà domani sera, nella trasmissione di Raitre “Chi l’ha visto?”, di Alessandro Cerreto e Luigi Sabatino, i due badanti casertani scomparsi nel nulla 7 anni fa, dopo aver risposto ad un annuncio di lavoro per il quale si erano trasferiti in Sicilia.

In seguito al ritrovamento, avvenuto la scorsa settimana, di due corpi sepolti nel giardino della villa dove lavoravano, come anticipato dalla pagina facebook del programma televisivo, andrà in onda una intervista al loro datore di lavoro e presunto assassino, Giampiero Riccioli, “arrestato mentre scappava con una parrucca in testa.”

Una storia insomma che sta assumendo contorni sempre più inquietanti.

Qui sotto l’anteprima video del programma di Raitre: