IL VIDEO. Il messaggio di Gigi D’Alessio per Christian, morto a 25 anni. Il commosso addio della fidanzata

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) Ieri l’ultimo saluto a Christian Imparato, 25enne poliziotto penitenziario portato via dalla leucemia. Presso l’obitorio, amici, colleghi e familiari hanno dato l’ultimo saluto al bellissimo e combattivo giovane, che troppo presto è stato portato via dall’amore ed affetto dei suoi cari. Christian agente della Polizia Penitenziaria al carcere Due Palazzi di Padova, lo scorso 10 febbraio, si è spento prematuramente, un anno fa aveva scoperto di essere affetto dalla terribile malattia, era un ragazzo pieno di vita, con la passione per il calcio e per Gigi D’Alessio, che gli inviò un video per fargli forza, incoraggiandolo a resistere.

Christian lascia la fidanzata Erika e il suo amato cane Layla. Tanti i presenti per l’ultimo saluto a questo bravissimo e solare giovane, questo il messaggio della sua fidanzata Erika A. “Se sarai luce, scalderaiSe sarai luna, ti vedròE se sarai qui, non lo sapròMa se sei tu, lo sentiròOvunque sarai, ovunque saròIn ogni gesto io ti cercherò se non ci sarai, io lo capirò. ”

Un collega ed amico Donato Marcantonio scrive “Oggi c’è stato l ultimo saluto all’obitorio con grande dispiacere da parte di tutti noi amici e colleghi di CHRISTIAN IMPARATO, sarà sempre con noi, nei pensieri e nel cuore, non si può dimenticare un ragazzo speciale come lui, eri una grande persona e un grande uomo, ciao christian, fai divertire tutti lassù con il tuo mito massimo troisi.”