IL VIDEO. Il viva vai per abbandonare i rifiuti. Raffica di sanzioni

AVERSA – Strade trasformate in discariche ad Aversa. Nel parcheggio dello stadio Bisceglia in via San Lorenzo, le telecamere hanno ripreso delle persone intente a scaricare ingombranti. Ecco la nota del sindaco Alfonso Golia: “Proveremo a rintracciare l’incivile con le immagini delle telecamere della zona, come stiamo facendo da mesi grazie agli agenti del nucleo ambientale e all’assessore all’ambiente Elena Caterino“.

“Abbiamo identificato decine di incivili che invece di usufruire del servizio ritiro a domicilio o dello svuotacantine continuano a gettare i rifiuti in via Cappuccini – ha spieato il primo cittadino – Spesso questi atti si giustificano con l’ignoranza, ma guardando le decine di video che ci hanno permesso di far partire le sanzioni è possibile sfatare questo mito“.

“L’inciviltà non conosce distinzioni. Abbiamo signori in suv e in giacca e cravatta, giovani, adulti, anziani che invece di fare una telefonata e prenotare un ritiro preferiscono correre il rischio di prendersi una multa. Spero che ora si sentano appagati. C’è bisogno di una svolta, innanzitutto culturale. Noi non ci arrendiamo“.