IL VIDEO IMBARAZZANTE AVERSA. “Notte prima degli esami” da follia. Il virus è ancora in giro e i maturandi si assembrano come pecore

AVERSA – Una vera follia quella messa in atto dai maturandi (maturandi d’e che? ci viene da chiederci vedendo il video), ieri sera ad Aversa. Il video postato questa mattina dalla collega Marilena Natale, mostra tutto, tranne che maturità da parte dei giovani normanni.

Con il Coronavirus che non è certo debellato, con le varianti aggressive molto più del ceppo originario, con le vaccinazioni ancora in atto, loro si sono presi il lusso di ammassarsi, assembrarsi come pecore al gregge, fregandosene altamente di ciò che significa proteggere se stessi, ma soprattutto, i loro cari, magari fragili, e che ancora attendono l’inoculazione. Cari ragazzi, forse ancora non vi è chiaro l’incubo del contagio non è terminato.

Siamo imbarazzati per loro e senza parole.