IL VIDEO. INFERNO IN AUTOSTRADA. Le immagini del tir che si capovolge, autista salvo miracolosamente

MARCIANISE (red.cro.) – Queste le immagini rese note in queste ore riguardanti il terribile schianto del tir avvenuto ieri, domenica 8 dicembre, sull’Autostrada A30 Caserta-Salerno, precisamente all’altezza del bivio tra l’Autostada A1 e Nola (QUI LE FOTO DELL’IMPATTO). L’autista che lo conduceva è rimasto incastrato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco delle squadre di Nola e Marcianise, più un’autogru da Caserta. Il conducente del mezzo pesante è stato incredibilmente estratto vivo dalle lamiere. Ricoverato ospedale in condizioni gravi, non è in pericolo di vita.