IL VIDEO. La giovane mondragonese Gaia Di Fusco incanta il pubblico e approda in semifinale nel nuovo talent show di Canale 5

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Tra i concorrenti della prima puntata di ieri sera della seconda edizione di All Together Now, show di canale 5 condotta da Michelle Hunziker e j-Ax, c’era anche lei, la mondragonese Gaia Di Fusco, che ha incantato la giuria con la sua splendida voce. La 18enne ha “spaccato” esibendosi di fronte al muro composto da 100 personaggi più o meno famosi, dapprima con la sua personale versione del brano “Domino”, di Jessie J, e poi con il bellissimo brano di Mina “Io e te da soli”, che le ha permesso di accedere in semifinale.

Gaia, che attualmente vive a Roma, coltiva la sua passione per il canto da quando era una bambina, supportata da una famiglia di artisti. In passato è apparsa in altre trasmissioni tv come “I Fatti Vostri” condotta da Giancarlo Magalli su RAI 2, ed “Io Canto” trasmissione Mediaset condotta da Jerry Scotti.



Un in bocca al lupo dunque a questa giovane artista, che ora sogna di “sfondare” il muro anche in semifinale.

