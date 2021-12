IL VIDEO. Ladri scatenati durante le feste di Natale. Tre colpi in una notte. E’ caccia alla banda

TEANO/CALVI – (gv) Hanno i minuti contati i ladri che questa notte con una Ford Fiesta hanno messo a segno tre colpi nei comuni di Teano, Calvi e Rocchetta. Il primo in un’abitazione di un noto commerciante di prodotti alimentari. A lui hanno rubato attrezzature e un furgone. Secondo colpo presso il distributore Erg, dove hanno rotto la porta del bar ed hanno tentato di rubare le macchinette dei videogiochi. Terzo colpo presso un’abitazione di campagna, dove la notte prima avevano perlustrato la zona coinvinti di non essere ripresi dalle telecamere del proprietario hanno, quindi, architettato un secondo raid stanotte rubando le telecamere e altro materiale.

Per fortuna il proprietario già aveva conservato ieri il filmato dove sono stati immortalati con la vettura e con i passamontagna (come si vede nel video) . La targa della Ford per fortuna visto la pioggia è stata visibile ai militari nonostante i due delinquenti avessero utilizzato uno spray per non renderla leggibile. I carabinieri sono sulle loro tracce probabilmente saranno accusati di tutti i colpi avvenuti in queste feste di Natale in questi comuni dell’agro caleno.