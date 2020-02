IL VIDEO. Ladri svaligiano e mettono a soqquadro nota caffetteria. La rabbia dei titolari

SANT’ARPINO – (Christian e Lidia de Angelis) Ladri svaligiano e mettono a soqquadro attività commerciale, la delusione e rabbia dei titolari. Durante la notte una banda di ladri specializzata ha fatto irruzione, scardinando la serranda, nella Caffetteria Morra di Via Santa Maria delle Grazie a Sant’Arpino. I banditi, dopo essere entrati nell’attività commerciale, hanno messo a soqquadro tutto il negozio, preso e portato via tutto ciò che aveva valore, poi si sono dati alla fuga, arrecando ingenti danni ai titolari Morra, che hanno sporto denuncia per l’accaduto. La figlia ha reso pubblico i video e le foto dei danni subiti e ha espresso la sua delusione per quanto accaduto ad una onesta famiglia di lavoratori che, con sacrificio, portano avanti un’attività.

Ecco cosa scrive SusyMorra “È riduttivo dire di essere stanchi di continuare a sopravvivere in questo squallido modo. C’è chi di prima mattina scende per guadagnarsi da mangiare, chi non si concede una pausa, chi non va in vacanza e non conosce svaghi, ma vive solo ed esclusivamente per il suo angolo di felicità . Grazie sempre per il pensiero gentile che avete ogni anno per la nostra famiglia graziandoci di queste belle sorprese. Siamo una famiglia di lavoratori , ci spacchiamo la schiena, profumiamo di dignità , cosa che voi non avrete mai. Non è il primo e so che non sarà l’ ultimo perchè nulla è cambiato e mai nulla cambierà. Mio padre sistemerà tutto, ce l’ ha sempre fatta e ce la farà anche questa volta, vorrei avere la sua pazienza, forza di rialzarsi e ricominciare ogni volta. Ha esordito dicendo: “Le cose si comprano e si aggiustano, dalle malattie non si guarisce nemmeno con i milioni “.. Sei il mio eroe sempre e questo un giorno ti premierà“.

Solidarietà giunta da tutta la comunità, preda di continui furti in casa e attività, alla famiglia Morra.