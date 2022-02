IL VIDEO. Le “Rocce del Diavolo” invase da rifiuti. Divampa pure un incendio

TEANO (Pietro De Biasio) Si chiama Segnalazioni Progresso la pagina Fb dedicata alle denunce dei cittadini di Teano. Ma fino a che punto possono essere tollerate l’inciviltà di alcuni cittadini e l’inefficienza delle istituzioni? Non passa giorno che i cittadini non segnalino situazioni di grave degrado e “mostri” di territorio senza bonifica. Da molti anni dalla prima segnalazione, le foto che pubblichiamo dimostrano e raccontano di un luogo finito nel dimenticatoio. Si tratta di contrada San Lieno dove persistono per centinaia di metri cumuli di immondizia mischiati agli scarti della vita di tutti i giorni. Una situazione terribile per uno dei luoghi più belli del territorio sidicino comunemente chiamato Rocce del Diavolo. Per non parlare della “violenza” nei confronti della strada romana (nella stessa zona ndr) oggetto di transito veicolare con frane e interventi invasivi sui basoli antichi con gettate di cemento. Indignazione che non è sfuggita ad una cittadina che giustamente ha chiosato: “dalle Rocce del Diavolo alle rocce della monnezza”.