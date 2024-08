IL VIDEO. Litorale invaso dai parcheggiatori abusivi: “E’ inaccettabile che l’amministrazione ceda il passo agli abusivi nel controllo del territorio”

La denuncia del deputato Francesco Emilio Borrelli

CASTEL VOLTURNO – Un video realizzato dal giornalista freelance Salvatore Cocchio denuncia come ad Ischitella i parcheggiatori

abusivi abbiano invaso tutto il tratto stradale del lungomare pretendendo il pagamento del parcheggio dai

bagnanti con toni minacciosi e insulti. Il tutto mentre il comune di Castel Volturno, secondo quanto

denunciato nelle immagini, avrebbe sospeso il pagamento del ticket per la sosta su strisce blu. Le immagini

sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Una situazione fuori controllo e pericolosissima per l’incolumità delle tantissime persone che sono

costrette a sottostare agli estorsori della sosta, sempre più violenti e arroganti. Di fronte a questa deriva

l’unica risposta deve essere tolleranza zero contro i parcheggiatori abusivi, attraverso presìdi fissi delle

forze dell’ordine e ripristinando il servizio della sosta a pagamento su strisce blu. E’ inaccettabile che

l’amministrazione ceda il passo agli abusivi nel controllo del territorio, consentendo loro di fare affari d’oro

per tutto il periodo estivo sulle spalle delle persone perbene, foraggiando così le casse dei clan con migliaia

di euro al giorno”. Questo il duro commento di Borrelli.