IL VIDEO. Donna 60enne positiva al CORONAVIRUS. Mirra: “Nessun contatto con il territorio sammaritano”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – “Il caso di coronavirus registrato oggi pomeriggio non riguarda Santa Maria Capua Vetere“. Il sindaco della città del foro Antonio Mirra è intervenuto così (con il video che pubblichiamo qui in basso), sul caso della donna di 60 anni, di Bellona, risultata positiva al Coronavirus. Si tratta della madre di uno dei due ristoratori già contagiati (LEGGI QUI).

“La donna – ha dichiarato il primo cittadino – da Bellona è stata condotta, in ambulanza, in un primo momento, nel pronto soccorso dell’ospedale Melorio, sottoposta ad accertamenti; alla fine il tampone ha dato esito positivo. Il pronto soccorso è stato chiuso e poi tornerà operativo, come da protocollo. La paziente è ora ricoverata in altro ospedale”.

Mirra ha sottolineato che la signora non ha avuto “nessun contatto con il territorio sammaritano.”

Stamattina, come potrete ascoltare dal video al quale vi rimandiamo, si è tenuta anche l’ennesima riunione del coordinamento comunale, in attesa che la tenda pre triage diventi operativa.