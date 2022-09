IL VIDEO. Meloni: “Serve fare formazione d’eccellenza, difendiamo il marchio made in Italy”

Tanti i temi toccati oggi pomeriggio, dal palco in piazza Dante, dalla candidata in pectore Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d’Italia.

CASERTA Tanti i temi toccati oggi pomeriggio, dal palco in piazza Dante, dalla candidata in pectore Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d’Italia: “Serve fare formazione d’eccellenza. La Camera della Moda non riesce a trovare persone perché non facciamo formazione. Dobbiamo fondare un liceo del Made in Italy per i marchi”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante un comizio a Caserta. “Mentre noi – ha aggiunto – svendiamo i marchi italiani, il resto del mondo vuole comprare i nostri prodotti. Il Made in Italiy è il primo marchio per riconoscibilità al mondo. Ma noi mettiamo i bastoni fra le ruote, lo Stato è un avversario invece che un alleato”.