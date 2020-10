IL VIDEO MONDRAGONE. Atti di blasfemia contro la chiesetta con il quadro della Madonna Incaldana: bestemmie, sassate, una “barberia” improvvisata

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Dei vergognosi atti di blasfemia sono stati commessi due sere fa contro la chiesetta del Belvedere, dove viene custodita una copia del quadro raffigurante la Madonna Maria Santissima Incaldana, patrona della città.

Un gruppo di giovani ha dapprima preso di mira il rudere adiacente la chiesa, dove un tempo sorgeva un piccolo monastero, ironizzando sugli eventi legati alla nascita del Cristo (gli è scappata, tra l’altro, una bestemmia), per poi prendere a sassate il campanile, con l’intento di far suonare le campane.

Per non parlare di un taglio di capelli effettuato ad un giovane, le cui chiome sono state sparpagliate sul sagrato del luogo Santo. Questo posto per i fedeli mondragonesi è un punto di riferimento importante, il tempio della preghiera per i devoti di Maria.

Il video che ritrae l’accaduto è stato pubblicato da uno dei ragazzi coinvolti nella vicenda, nella sezione “storie” della propria pagina Instagram, dove è rimasto visibile per un lasso di tempo limitato. Non possiamo parlare più di bravate, di teppismo o di goliardia, ma di veri affronti alla moralità ed alla spiritualità di tutta la comunità.

Non è la prima volta che in questa zona accadono fatti simili, anche perché in assenza di controlli, ognuno si sente libero di fare ciò che vuole. Per motivi di privacy nel video che pubblichiamo, sono stati oscurati i volti dei ragazzi, visibili però nella versione apparsa sui social.

Possiamo di certo affermare che la colpa di certi atteggiamenti è forse di quei genitori che hanno lasciato cadere degli ideali per far posto a dei falsi valori, lasciando i propri figli nel caos di un mondo, che ormai riconosce solo l’aspetto economico e la ricchezza dei singoli.