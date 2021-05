IL VIDEO MONDRAGONE. Coprifuoco non rispettato ed assembramenti in ogni dove

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Coprifuoco non rispettato ed assembramenti in ogni dove. Questa l’immagine di ieri sera della movida mondragonese per non parlare di chi non indossava i dispositivi di protezione individuale e siamo solo alle porte di una estate che si prospetta “di fuoco”. Sappiamo benissimo che gestire un flusso consistente di persone che cercano un po’ di libertà è difficilissimo, ma è pur vero che nell’arco di tempo in cui abbiamo monitorato la situazione, non vi è stato nessun controllo da parte delle forze dell’ordine soprattutto verso chi non rispettava il distanziamento fisico. Se non si mettono dei freni a partire da ora, ci ritroveremo a rivivere a settembre la stessa identica situazione dell’anno scorso.