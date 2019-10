IL VIDEO MONDRAGONE. Fermi tutti, abbiamo il vincitore! Al Postamat di via Bergamo come mamma l’ha fatto

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sara’ stata l’aria frizzante di questo primo scorcio d’autunno, sarà stata magari l’euforia di una serata finita bene, fatto sta che un giovanotto dal fisico quasi scultoreo, alle 23.30 circa di mercoledì scorso, 2 ottobre, si è recato allo sportello bancomat dell’ufficio centrale Poste Italiane in via Bergamo, quasi come mamma lo ha fatto. E giusto per non dare nell’occhio, si è preoccupato di coprire le proprie grazie con un semplice telo da bagno, che non è servito però a renderlo invisibile all’occhio dei passanti che hanno subito immortalato l’insolita scena. Un video dove non si sa se ridere o piangere, ma che sicuramente spingerà qualcuno a giocarsi i numeri al lotto.