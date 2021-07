IL VIDEO MONDRAGONE. Fila esterna alle Poste di via Bergamo, un “promemoria” passa di mano in mano, in barba alle norme anti covid

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Una situazione davvero assurda quella che si verifica ogni mattina all’esterno della sede principale delle Poste Italiane in via Bergamo. Chi non ha la prenotazione via app., deve munirsi di santa pazienza ed aspettare il proprio turno passando per due step. La prima cosa da fare, è mettersi in fila in prossimità dell’ingresso con assembramenti che talvolta arrivano fino in strada. La seconda, è quella di mettersi in fila all’interno dell’ufficio postale, dopo aver preso il numero.

Per evitare il solito furbetto di turno, non essendovi biglietti numerati all’esterno, qualcuno si è inventato un promemoria. In sostanza, su di un foglio bianco che passa di mano in mano, appiccicato alla parete dello stabile con accanto una penna, si segna il proprio nome cognome, in barba tra l’altro ad ogni norma sulla tutela della privacy. Per verificare questa situazione davvero paradossale che si perpetua da inizio pandemia, mi sono recata questa mattina in posta. Tra il non rispetto delle norme anticovid ed il marasma più assoluto, la Direttrice con cui abbiamo interloquito, declina ogni responsabilità riguardo a fatti o episodi da lei non ideati o voluti.

Eppure alcuni mesi fa, fu proprio una dottoressa dell’Asl a denunciare agli impiegati postali la stessa identica situazione di oggi, facendo presente la cattiva modalità utilizzata dagli utenti di quella e di altre succursali, che per ricordare il proprio turno, utilizzano un pezzo di carta che potrebbe veicolare il virus con estrema facilità. Una denuncia che evidentemente non ha sortito nessun effetto.

QUI SOTTO IL PROMEMORIA CHE GIRAVA STAMATTINA