IL VIDEO. MONDRAGONE. Il degrado di via Iolanda. Strada invasa da rifiuti

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ieri mattina alcuni residenti di via Iolanda si sono lamentati della strada invasa da cartacce e buste di rifiuti. La reazione di fastidio è un atteggiamento alquanto naturale anche perché una città sporca non lascia di certo indifferenti. Nonostante lo sforzo di qualcuno, la pulizia non la fa ancora da padrona e questo oramai da sempre, a dimostrazione del fatto che qualcosa ai piani alti non ha mai funzionato. Alle ore 13.30 di domenica 12 dicembre 2021, ci siamo recati in questa via per girare un video in modo da fugare ogni dubbio su quanto denunciato dai cittadini. Stessa identica situazione stamattina alle ore 9.00. Ovviamente il dito va puntato soprattutto su quelle persone che noncuranti del decoro pubblico e non provando alcun sentimento di amore verso la città, si sentono autorizzati a fare ciò che vogliono.