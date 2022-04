IL VIDEO. MONDRAGONE. Incuria e degrado nella villetta Comunale di Piazzale Schiappa

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un’ area di modeste dimensioni quella che doveva essere dedicata ai bambini della città, posizionata nel cuore della zona lido alle spalle di Piazzale Conte impropriamente definita “parco giochi”, ma ciò che abbiamo visto oggi pomeriggio, 2 aprile 2022, conferma quanto denunciato da alcune mamme. Un luogo che non ha nulla a che vedere con l’intrattenimento ed il divertimento dei più piccoli. In passato qualcuno era partito con dei buoni propositi ma vista la situazione possiamo solo affermare che tutto ciò che è stato detto era frutto della immaginazione altrui. Giostrine rotte e fatiscenti, impiantate in un prato incolto dove a tratti si rischia di inciampare in bottiglie di vetro e spazzatura varia abbandonata a terra. In un paese civile, queste mancanze nei confronti dei più piccoli sono gravissime, ma purtroppo succede anche questo. Immagini eloquenti, forti come un pugno nello stomaco e che rendono ancora più storpiata l’immagine di una città che per certi versi cade a pezzi. Diritti dei bambini violati da priorità che al momento ci sfuggono e che solo il Primo cittadino con l’intera amministrazione ci possono spiegare.