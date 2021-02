IL VIDEO MONDRAGONE. Preservare le tradizioni: l’Associazione “Con il cuore” alla conquista della Scrippella DOP

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È un prodotto tipico del posto, legato alla tradizione mondragonese che ancora sopravvive nonostante il trascorrere del tempo. Parliamo della famosa Scrippella, il dolce a forma di spirale che viene preparato qualche settimana prima del matrimonio e consegnato porta a porta, ai parenti e conoscenti degli sposi. Per far resistere la tradizione è nata l’Associazione “Con il Cuore” di Filomena Migliozzi, un progetto volto ad ottenere la registrazione del logo e del prodotto con i riconoscimenti DOP ed IGP. Filomena è la donna che ha ereditato questo mestiere da Maria Patuto, la prima grande “Maestra” in questo settore, che si recava alle prime luci del mattino a casa della sposa per preparare l’impasto che veniva poi lasciato lievitare per diverse ore, fino a giungere alla friggitura della Scrippella, farcita con zucchero e decorata con 5 confetti. Erede di Filomena sarà la figlia Valentina Piccirillo che vuole a tutti i costi mantenere viva una tradizione davvero unica.

E se prima si dovevano aspettare le nozze di qualcuno per gustare questo dolce tipico locale, grazie a Filomena e alle sue “Scrippella day”, è possibile acquistare la “delizia”, durante tutto l’anno. Parte del ricavato della vendita verrà devoluto ai reparti oncologici pediatrici di diversi ospedali, ma di questo ne parleremo più avanti. Per chi volesse provare ad “abbozzare” il dolce, ecco di seguito gli ingredienti, che oramai non sono più un segreto: liquore rum, Sambuca e anice, zucchero, cannella, vaniglia, sale, bicarbonato, acqua, farina, buccia di limone, lievito madre, lievito naturale, olio.