IL VIDEO. MOVIDA ad AVERSA. Altro che coprifuoco, è polemica sui social

AVERSA – Stanno suscitando un vespaio di polemiche sui social le immagini delle strade affollate per la movida ad Aversa. Fiumi di persone che passaggiano in strada, nella quale è difficile mantenere la distanza di sicurezza di un metro, così come previsto delle norme anti contagio da coronavirus.

Tanti i messaggi di commento: c’è chi sostiene sia colpa del sindaco e dell’assenza di controlli, altri accusano le istituzioni di prendere provvedimenti severi solo per le scuole, altri ancora che si tratti di comportamenti del tutto irresponsabili.

