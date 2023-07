IL VIDEO. MUTANDE BOLLENTI/2. Fidanzamento di Gimmi Cangiano con Valeria Marini ufficializzato dal direttore di Novella 2000

Questo è il nuovo “Gimmi il fenomeno”. I due si sono conosciuti a inizio di maggio, durante un convegno organizzato da Nunzia De Girolamo, che segue e indica la strada maestra della buona comunicazione al deputato di Fratelli d’Italia di Villa di Briano, fin dall’inizio della legislatura. Le prime effusioni alla festa dei 50 anni di Fabio Cannavaro e poi il bacio scaccia-plicometro. In calce all’articolo il video dell’annuncio.

CASERTA (g.g.) In attesa, grazie alla sua illuminata attività parlamentare, di conquistare le prime pagine dei giornali regionali, nazionali, tipo Corriere della sera, internazionali, alla Newsweek o alla New York Times, cioè di grandi, antichi, storici quotidiani impegnati da sempre nel racconto e nell’analisi dei macro eventi della geopolitica e della geoeconomia, il buon Gimmi Cangiano, che ormai, giorno per giorno, ci risulta sempre più simpatico, scala la vetta di Novella 2000.

Oh, per favore, non cominciate a sghignazzare, a sciorinare sorrisi sardonici. Meglio, infatti, Novella 2000 che il nulla. Meglio Novella 2000 che indossare la noia e la camicia di forza di ogni estro e di ogni piacere nella piazzetta di Villa di Briano. Quello che si avvia a vincere a mani basse il premio “Uomo dell’anno di Casertace” per il 2023, è stato infatti, uno degli ospiti d’onore (guarda che ti ho visto, lettore e detrattore, che ti dai arie da intellettuale, a correggere con il labiale l’onore in disonore), ribadiamo, meritato ospite d’onore, lo scorso 3 luglio, del gala del più antico giornale del gossip Italiano, che a modo suo emana autorevolezza.

Perché, se sei su Novella 2000, è come se avessi conquistato la patente del gaudente, del “campatore”, di uno pieno di donne, di quello che un tempo chiamavano anche gagà. Insomma, una sorta di Fabrizio Corona centesimale.

Peraltro, il gessato che Gimmi Cangiano indossa al fianco di Valeria Marini, durante la festa di Novella 2000, svoltasi il 3 luglio scorso, in quel di Legnano e recuperata dopo il rinvio causato dalla morte di Silvio Berlusconi, riscatta il buon Gimmi che, a dirla tutta, siamo tentati di chiamare “Gimmi il fenomeno”, pur sapendo che non sarebbe un copyright, visto che questo era il nome d’arte di uno storico attore caratterista che furoreggiò, insieme al grande Bombolo, nelle pellicole ridanciane, scollacciate, ma terribilmente divertenti degli anni ’70 e ’80, commedia sexy all’italiana, Er monnezza, Il commissario Girardi, ecc.

Questa nuova denominazione di Gimmi il fenomeno si adatta troppo bene ad uno che, improvvisamente, inopinatamente, almeno per noi, ha portato a letto Valeria Marini. Se parliamo di letto è perché altro non si può dedurre da una situazione come quella sviluppatasi durante il gala di Novella 2000, in cui i due sono stati presentati come fidanzati ufficiali, così come mostra indiscutibilmente il video che pubblichiamo in calce a questo articolo, dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, il cui ardito accoppiamento tra azzurro elettrico e beige anemico è stato, peraltro, battuto 4-0 dal gessato di gala indossato da Gimmi il fenomeno.

Gimmi il fenomeno è un appellativo strameritato. Perché, voi con la puzza sotto al naso, è inutile che state lì a minimizzare, a sardoneggiare. Tutta invidia: chi non vorrebbe avere un appuntamento galante con la più bionda delle sarde e la più sarda delle bionde? Con la front woman del Bagaglino?

Si narra che galeotto è stato un convegno, organizzato alla Camera da Nunzia De Girolamo, già parlamentare, per poco tempo ministro delle Risorse agricole, oggi conduttrice tv e moglie del capogruppo del Pd alla Camera, Francesco Boccia. E d’altronde, Cangiano, fin dal primo giorno in cui ha messo piede a Montecitorio, si è affidato alle cure della De Girolamo, una che in fatto di pubbliche relazioni e di conoscenze in alto loco, non teme nessuno, fin da quando, così si narra nella “mia” Benevento, lei, insieme alla sorella, ripose, con velocità degna di un pistolero, un bigliettino nella mano del Cavaliere, che apprezzò il breve ragionamento politico, la breve ma ficcante analisi delle cose dell’Italia e del Sud contenute in quel bigliettino corredato anche, ma solo come elemento complementare rispetto al pensiero politico espresso, da un adeguato numero di telefono che non rimase muto a lungo.

Cangiano si è mosso in sincronia con i collaboratori della De Girolamo, soprattutto con gli esperti di comunicazione che, a quanto pare, gli hanno procacciato anche qualche comparsata televisiva e radiofonica, come quella che lo ha visto partecipare, da ospite, ad una puntata mattutina nel programma di RadioDue “Un giorno da pecora”.

A quel convegno, svoltosi il 2 maggio, era presente anche Valeria Marini, che della De Girolamo è amica. Ma da qualche parte, dentro a qualche antico lampadario del palazzo del potere, era annidato il perfido Cupido. E il gioco fu già virtualmente fatto in quell’occasione.

Testimoni oculari ci hanno giurato di averli visti già molto avvinghiati e a scambiarsi effusioni, durante la festa dei 50 anni del pallone d’oro Fabio Cannavaro. Poi l’estate ha fatto il suo lavoro, creando quella magia, quell’atmosfera che la Marini, donna comunque intelligente, maneggia molto meglio di Gimmi il fenomeno, vista la sua lunga e collaudata esperienza in flirt brevi, medi e lunghi.

E allora, “luglio col bene che ti voglio”, voilà, la prima volta del Cangiano paparazzato immortala un bacio tra la sirenetta di Sardegna che, a scanso dei suoi 56 anni suonati, conserva un fisco da pin up ed un sirenetto un po’ sovrappeso, un po’ adiposo, un po’, anzi un bel po’, in versione sumo.

Ma forse questa, come abbiamo scritto ieri, è la fotografia di cui Cangiano può essere più fiero, perché la Marini non si è armata di plicometro, ma di un misuratore di ingegno. E così come mostra il breve filmato della pubblica presentazione dei due neo fidanzati, confermata dalla fotografia pubblicata ieri e attinta dal rotocalco del gruppo Cairo, Diva e Donna (clikka, vedi e leggi) “se son rose fioriranno”. Per ora c’è un fidanzamento, annunciato dal direttore del giornale di cronaca rosa più antico, forse più conosciuto d’Italia e certo non smentito, su quel palco, da Gimmi Cangiano. Men che meno da Valeria Marini.

L’attività politica, l’attenzione ai temi, ai problemi del territorio? E che palle, c’è sempre tempo. Chi alza il sopracciglio, lo fa per invidia nei confronti di chi oggi giace, beato lui (ieri abbiamo citato la letteratura, oggi l’opera lirica) nei “dolci baci e nelle languide carezze” della Valeriona nazionale.

E se Gimmi il fenomeno non diventerà un player dei lavori parlamentari, in vista della prossima legge di bilancio, magari ce lo ritroveremo nella casa del Grande fratello, perché no. O nell’Isola dei famosi. Meno probabilmente a “La pupa e il secchione”. Sempre meglio, infatti, evitare certi confronti e certe domande che potrebbero rendergli addirittura simpatico il plicometro.