MUTANDE BOLLENTI. Valeria Marini bacia il deputato di Fdi, Gimmi Cangiano. Lui è un po’ adiposo ma per lei è questione di intelletto

Ritorna la nostra storica rubrica estiva. Chissà cosa ne penserà la moglie del parlamentare casertano…

CASERTA (g g.) – La forma non è certo quello dei giorni migliori. D’altronde, per un politico, mantenere la linea è impresa ardua, visto e considerato che la convergenza di due elementi, la tasca sempre tranquillamente piena di quattrini, di quelli che garantiscono le cariche di parlamentare nazionale, ancor di più di parlamentare europeo e di consigliere regionale di ammirare sul proprio conto corrente un bel 10mila euro al mese, di più e non di meno, e quello dell’inerzia che lo porta sempre ad affrontare a tavola le questioni, zittiscono, annichiliscono e trasformano in ferro vecchio inutile la bilancia. Il simpatico Girolamo Cangiano, per gli amici Gimmi, ha, effettivamente superato largamente il bonus adiposo. Non lo diciamo noi ma la fotografia che lo ritrae oggi insieme alla nota showgirl Valeria Marini. Eppure, a pensarci bene, durante un allegro apprezzabile pranzo, consumato qualche tempo fa alla Darsena di Castel Volturno, l’avevamo visto meglio di quanto si vede nella fotografia.

Ora, siccome Valeria Marini pur essendo ormai una signora di età matura, possiede ancora numeri fisici ed estetici rilevanti, dobbiamo ritenere – conoscendo il buon Gimmi è sicuramente così – che la scintilla della passione estiva sia scattata in maniera anticiclica. Nella bella stagione, sotto al solleone l’aspetto fisico, di solito, conta un po’ di più per far scoccare le scintille della passione. In questo caso, però, è del tutto evidente che questa sia esplosa per motivi cerebrali. Quella tra Valeria Marini e il buon Gimmi non può non essere, infatti, una passione di intelletti, una convergenza di ottimi cervelli, che agli occhi della showgirl sarda devono aver rappresentato un elemento dirimente. E d’altronde chi conosce bene la Marina e l’ha sentita parlare al di fuori di ogni Bagaglino e di ogni bagattella, sa che si tratta di una persona molto più profonda e preparata di quanto appaia. Per cui ci piace definire questo rapporto sbocciato sotto al solleone, con una citazione letterale cioè. “una corresponsione di amorosi sensi”. Sarà anche una frase difficile, che magari qualche studente di liceo ricorda come lontana riminiscenaa riteniamo che sia quella più adatta per spiegare le ragioni di questo bacio appassionato. Entrando più nel merito della vicenda i giornali più informati del gossip ci informano che è naufragata la sua storia d’amore con Eddy Siniscalchi non ha più trovato un compagno fisso, almeno per quanto è trapelato.

Lo scoop è del settimanale Diva e Donna, dove sono state pubblicate le foto realizzate dai paparazzi che hanno beccato la Valeriona nazionale insieme a Gerolamo Cangiano. Di chi si tratta? Presto detto: di un deputato di Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni. Beh, chissà cosa ne penserà Renata, la moglie del deputato casertano “beccato” a flirtare con la Marini.