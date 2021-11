CALVI RISORTA – (v.t.) Raid vandalico ai danni di un’attività commerciale della frazione di Zuni, a Calvi risorta. Durante una festa di Halloween un gruppo di ragazzini ha imbrattato la saracinesca di una attività commerciale, in via Oreste Mancini della frazione di Zuni, utilizzando farina e uva marce. I titolari hanno dovuto pulite per tutta la mattinata.