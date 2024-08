IL VIDEO. Rissa a bordo di due barche, Borrelli: “Ritirare patente nautica a chi si macchia di comportamenti incoscienti e violenti”

Per motivi ancora da chiarire i protagonisti vengono alle mani addirittura andando all’arrembaggio della barca avversaria

Il video di una rissa in mare tra gli occupanti di due natanti, avvenuta nei pressi di Positano secondo quanto segnalato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, sta diventando virale sui social. Per motivi ancora da chiarire i protagonisti vengono alle mani addirittura andando all’arrembaggio della barca avversaria.

“Si moltiplicano le segnalazioni di comportamenti violenti e irresponsabili in mare posti in essere da chi ha la responsabilità di condurre natanti in piena sicurezza. Le immagini della rissa a bordo di due barche nei pressi di Positano, come segnalato da chi ci ha inviato il video, con tanto di abbordaggio ‘piratesco’, ripropone il tema della sicurezza in mare sempre più compromessa da cialtroni e criminali che troppo facilmente si mettono alla guida di motoscafi e yacht causando danni, fino a vere e proprie tragedie, a chi ha la sventura di incrociarli. Abbiamo inviato le immagini alla Capitaneria di Porto per risalire ai protagonisti della rissa affinchè siano identificati e sanzionati. A questi soggetti andrebbe immediatamente ritirata la patente nautica, ammesso e non concesso che l’abbiano, e impedito di tornare in mare a far danni”. Queste le parole di Borrelli.

