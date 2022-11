IL VIDEO. Ruba prodotti da un noto negozio lungo l’Appia. Beccato, minaccia i presenti e poi si dilegua

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere e pubblicata da Ciò che vedo in città SMCV

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il sistema di videosorveglianza del negozio di casalinghi PiùMe sito in via Nazionale Appia a Santa Maria Capua Vetere ha ripreso un giovane mentre porta via dei prodotti dagli scaffali e dagli espositori. Beccato dal personale del negozio grazie proprio alle telecamere, ha minacciato i presenti prima di fuggire, dileguandosi. Sembra si tratti dello stesso ragazzo che ha agito qualche giorno fa, con le stesse modalità, nel negozio Superemme. Anche in quella occasione è stato fermato grazie al sistema di videosorveglianza. Il filmato è stato pubblicato dalla pagina Ciò che vedo in città SMCV.

