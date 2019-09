IL VIDEO S. MARIA C.V. Ancora Samara challenge: la inseguono ed hanno un incidente. Ragazzi feriti

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Christian e Lidia de Angelis) – Auto si scontrano per inseguire Samara. Ormai la follia regna sovrana, come anticipato il fenomeno Samara, sta portando a conseguenze pericolose. Ieri sera, Samara era a bordo di una vettura, dei ragazzi in auto vedendola si sono spaventati, l’hanno inseguita, e questo ha fatto si che finissero con lo scontrarsi contro una vettura, i conducenti sono rimasti feriti. La paura per le sorti dei ragazzi è stata tanta ieri sera, alcuni cittadini presenti hanno allertato i soccorsi, come si vede nel video che pubblichiamo, diffuso sui social, e sono stati soccorsi e trasportati presso il nosocomio. Le contusioni riportate non sono gravi da mettere in pericolo la vita dei feriti. La vicenda ha però sollevato un polverone e l’indignazione su questa moda di Samara si leva alta. Le reazioni sono davvero assurde, bisogna porre un freno a tale dilagante fenomeno.